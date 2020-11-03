Степанов визнав, що ситуація з COVID-19 в Україні близька до катастрофи

Марина Ліснічук Суспільство 12:40, 3.11.2020 Оновлено: 12:55, 3.11.2020

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні близька до катастрофи.

Про це глава МОЗ сказав під час виступу у Верховній Раді 3 листопада, який транслював онлайн телеканал RadaTVchannel. Він наголосив, що кількість інфікованих COVID-19 українців вже перевищила 400 тисяч.

"Ми дійшли точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не тільки в Україні, а й в усьому світі. Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову вводять жорсткі карантинні обмеження не просто так. Навантаження від COVID-19 не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн. Попереду важкі часи", – підкреслив Степанов.

Водночас він додав, що в країні завершилися випробування вітчизняних експрес-тестів на виявлення коронавірусу. Їх уже почали використовувати для діагностики COVID-19.

"Ми закінчили випробування українських тест-систем на визначення методом ІФА антигенів до SARS-CoV-2 і вже запроваджуємо їх в Україні", – сказав Степанов.

Дані щодо COVID-19 в Україні станом на 3 листопада
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • із понеділка, 2 листопада, в Україні почав діяти новий розподіл на карантинні зони, введений у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі колапсу медичної системи в Україні можуть ввести повний локдаун. Він передбачатиме жорсткі обмеження на переміщення, а також закриття барів, готелів, кінотеатрів, спортзалів і центрів дозвілля.

  • Зі свого боку заступник глави МОЗ Віктор Ляшко припустив повторне закриття метро в Києві, якщо столиця опиниться в "червоній" карантинній зоні через щоденне зростання кількості хворих на коронавірус.

  • Лікарка-імунологиня Алла Волоха вважає, що до Нового року щодобовий приріст нових випадків зараження коронавірусом в Україні може досягти позначки 15 тисяч. За її словами, про необхідність запровадження локдауну в країні варто говорити, коли в лікарнях не залишиться вільних ліжок та почнуть розгортати польові шпиталі.

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