Степанов визнав, що ситуація з COVID-19 в Україні близька до катастрофи
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні близька до катастрофи.
Про це глава МОЗ сказав під час виступу у Верховній Раді 3 листопада, який транслював онлайн телеканал RadaTVchannel. Він наголосив, що кількість інфікованих COVID-19 українців вже перевищила 400 тисяч.
"Ми дійшли точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не тільки в Україні, а й в усьому світі. Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову вводять жорсткі карантинні обмеження не просто так. Навантаження від COVID-19 не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн. Попереду важкі часи", – підкреслив Степанов.
Водночас він додав, що в країні завершилися випробування вітчизняних експрес-тестів на виявлення коронавірусу. Їх уже почали використовувати для діагностики COVID-19.
"Ми закінчили випробування українських тест-систем на визначення методом ІФА антигенів до SARS-CoV-2 і вже запроваджуємо їх в Україні", – сказав Степанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
із понеділка, 2 листопада, в Україні почав діяти новий розподіл на карантинні зони, введений у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі колапсу медичної системи в Україні можуть ввести повний локдаун. Він передбачатиме жорсткі обмеження на переміщення, а також закриття барів, готелів, кінотеатрів, спортзалів і центрів дозвілля.
Зі свого боку заступник глави МОЗ Віктор Ляшко припустив повторне закриття метро в Києві, якщо столиця опиниться в "червоній" карантинній зоні через щоденне зростання кількості хворих на коронавірус.
Лікарка-імунологиня Алла Волоха вважає, що до Нового року щодобовий приріст нових випадків зараження коронавірусом в Україні може досягти позначки 15 тисяч. За її словами, про необхідність запровадження локдауну в країні варто говорити, коли в лікарнях не залишиться вільних ліжок та почнуть розгортати польові шпиталі.