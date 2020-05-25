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25 травня • оновлено в 13:59
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Степанов відзвітував про закупівлю ліків для важкохворих українців: раніше цим ніхто не опікувався

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Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до його приходу у відомство там не було визначено переліку лікарських засобів, які необхідно закупити для важкохворих українців.

Про це він розповів 25 травня на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції. За його словами, раніше в МОЗ заявки щодо потреб у 2020 році навіть не збиралися (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Після збирання заявок було ухвалено відповідне рішення уряду, де був затверджений перелік лікарських засобів. Окрім того, є ще певні бюрократичні процедури, встановлені законодавством, які необхідно пройти, вони на стадії повного завершення", – розповів Степанов.

Максим Степанов

Максим Степанов

ukrinform.ua

Ідеться про 38 закупівельних програм із рідкісних та важких хвороб для людей, що хворіють на рак, серцево-судинні захворювання, туберкульоз, вірусні гепатити, орфанні хвороби, ВІЛ/СНІД та багато інших.

Цей документ потрібен для того, щоб розпочати тендерні процедури й запустити процес закупівель. За словами Степанова, упродовж цього тижня ці процедури мають завершити, і тоді держпідприємство "Медичні закупівлі" розпочне всі тендерні процедури.

Міністр запевнив, що всі пацієнти у 2020 році будуть забезпечені ліками. Він додав, що зараз Україна отримує поставки ще за 2018-2019 роки.

"Окрім того, в нас є потік лікарських засобів, де ми бачимо, що нам не вистачає, в нас є домовленість із нашими міжнародними партнерами щодо поставки тих чи інших лікарських засобів", – сказав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов наголосив, що послаблення карантину у областях, які не відповідають протиепідеміологічним критеріям, не є можливим.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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