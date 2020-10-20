Степанов відзвітував перед нардепами про ситуацію з COVID-19 в Україні

Україна може повернутися до жорсткого карантину, якщо щоденний приріст хворих на COVID-19 досягне 11-15 тисяч осіб.

Про це у вівторок, 20 жовтня, заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради. Він представив звіт про дії держави, спрямовані на стримування поширення пандемії в Україні, і нагадав українцям, що робити, аби не допустити колапсу з коронавірусом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, Степанов попередив, що медичній системі може просто забракнути людського ресурсу, якщо громадяни не почнуть дотримуватися елементарних заходів безпеки.

"Ресурс має межу. За час пандемії люди не одужали від інших хвороби. Онкологія, серцево-судинні захворювання нікуди не ділися. Може так трапитися, що не буде кому лікувати. Краща допомога лікарям – це не хештеги чи аватарки у Facebook, а виконання правил безпеки", – сказав міністр.

Водночас очільник МОЗ наголосив, що зараз держава робить все, аби справитися з пандемією. Так, до 10 листопада планується збільшити до 52 тисяч кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус. А вже в середині листопада 50% цих ліжок будуть підключені до кисню (у грудні – до 80%).

Також Степанов розповів, що за шість місяців кількість ПЛР-тестувань на добу зросла з 200 до 35 тисяч. "У середині листопада збільшимо тестування до 50 000 на добу. А до кінця року – до 75 тисяч тестувань на добу", – пообіцяв він.

Однак, підкреслив він, якщо люди не почнуть дбати про свою безпеку, країні загрожує третій і навіть четвертий рівень небезпеки.

"Третій рівень – це коли орієнтовно щоденна кількість хворих з підтвердженими випадками COVID-19 становитиме від 11 до 15 000, а заповненість ліжок по всій країні, певних для лікування хворих COVID-19, становитиме не менше 85%. У такому випадку ми будемо забезпечувати введення жорстких карантинних обмежень в країні з застосуванням повного переліку обмежень "червоного" рівня епідемічної небезпеки ", – попередив чиновник.

А в разі зростання щоденної кількості випадків COVID-19 до 20 000, медики будуть змушені вводити активацію протоколу сортування з пріоритетом надання допомоги.

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