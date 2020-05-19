Степанов відповів на звинувачення у "масовому вбивстві медиків"

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов відповів на звинувачення в нібито "масовому вбивстві медиків".

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В ефірі телеканалу "Україна 24" він заявив, що в Україні вже доставлені захисні костюми для медиків, передає "Інтерфакс-Україна". Міністра звинувачували в тому, що ці поставки не виконуються повною мірою.

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"Костюми приїхали. Завтра вони вже починають роз'їжджатися по регіонах, а саме в ті медичні установи, які цього потребують .... Перш за все, це західна Україна", – зазначив глава МОЗ.

Раніше 19 травня народні депутати від "Голосу" почали збір підписів за відставку Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

"Я закликаю кожного з вас підписатися під цією постановою, тому що якщо ви цього не зробите, то станете співучасником цього злочину і коли поїдете до себе в регіони в лікарні, то вас лікарі будуть питати: а що ви зробили, щоб нас захистити нас і звільнити міністра, який краде і вбиває? Тому що ніяк окрім як масовим вбивством це назвати не можна ", – заявила з трибуни парламенту народний депутат, член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Устинова.

Вона пояснила, що "масовим вбивством" вважає невиконання в повному обсязі поставок захисних костюмів для медпрацівників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Степанов 17 травня анонсував, що найближчими днями до лікарень України надійдуть закуплені Міністерством охорони здоров'я за кордоном, в тому числі в Китаї, костюми біологічного захисту для медиків, які борються з коронавірусом.