Степанов відповів, чи посилять карантин в Україні

Нові обмеження через зростання випадків інфікування коронавірусом в Україні вводити не планують, оскільки адаптивний карантин вважають оптимальним варіантом.

Про це під час брифінгу 21 серпня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. За його словами, в Міністерстві охорони здоров'я знайшли "максимальний баланс".

"Ми вважаємо, що саме адаптивний карантин є оптимальним варіантом карантину на території всієї країни. Коли ми максимально знайшли баланс між обмежувальними заходами і всіма протиепідемічними заходами. Єдине що – ми постійно звертаємося до українців, щоб вони дотримувалися цих правил", – пояснив міністр.

Степанов додав, що то Держпродспоживслужба і Національна поліція України ухвалюють рішення про подальше накладення штрафів на порушників карантину.

Раніше OBOZREVATEL писав, що лікар-інфекціоніст вищої категорії, кандидат медичних наук Віталій Янченко заявив, що пік захворюваності коронавірусом в Україні, найімовірніше, очікується у вересні.