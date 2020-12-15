Степанов: в Україні зросла кількість важкохворих на COVID-19 серед осіб до 40 років

В Україні збільшилася кількість важких випадків захворювання коронавірусом (COVID-19) серед населення у віці 30-40 років.

Про це в ефірі "Свобода слова" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. При цьому він зазначив, що в країні стало менше людей, які зверталися з позитивними тестами на COVID-19.

"У нас не збільшилася кількість госпіталізованих: якщо порівняти з минулим тижнем, то вона зменшилася майже на тисячу осіб. У нас дійсно збільшилася кількість важких хворих, відсоток людей, які мають тяжкий перебіг хвороби. Більш того, ми говоримо про те, що зараз такий період, коли люди 30-40 років мають тяжкий перебіг хвороби. Це все свідчить про те, що ситуація досить напружена", – розповів чиновник.

За словами Степанова, в Україні стало менше хворих з коронавірусом, і ситуація з пандемією стабілізувалася.

"Більш того, ми це верифікуємо за різними даними: звернення до сімейних лікарів, кількість проведених тестів, звернення на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я", – зазначив він.

Однак міністр підкреслив, що багато заражених хворіють безсимптомно, інфікуючи оточуючих. Тому було введено скринінгове експрес тестування на антиген, де результат показується за 15 хвилин.

"Ми розуміємо, що кількість хворих буде збільшуватися, ми свідомо про це говоримо. Тому що безсимптомних ми не бачимо", – підсумував Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL , міністр Максим Степанов сказав, що "ураганний" зростання захворюваності коронавірусів в Україні вдалося зупинити.