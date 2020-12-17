Степанов: в Україні потрібно прищепити 21 млн осіб, але вакцину отримають лише 4 млн

В Україні 21 млн осіб передусім потребує вакцинації проти коронавірусу (COVID-19).

Однак на початку 2021 року Україна отримає за міжнародною програмою COVAX тільки 8 млн доз вакцини, якої вистачить на 4 млн осіб. Про це в четвер, 17 грудня, на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Першочергово треба вакцинувати людей із групи ризику за професійною ознакою: медичні працівники, військові в зоні проведення ООС, поліцейські, педагоги і працівники соціальної сфери. Група ризику за віком (старші за 60 років) і ті, що мають супутні важкі захворювання. Загальна кількість людей, які потребують вакцинації, – 21 млн осіб", – сказав він.

Степанов зазначив, що в Міністерстві охорони здоров'я розробили національний план щодо вакцинації українців від коронавірусу. До того ж українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, також будуть вакцинувати.

"Вчора (16 грудня – Ред.) я дав завдання внести деякі зміни в цей національний план. Передбачити проведення вакцинації для наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Саме українців", – сказав міністр.

Степанов запевнив, що цей план підпише вже у п'ятницю, 18 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.