Степанов: у бюджет-2021 на вакцину від COVID-19 заклали в 6 разів менше грошей

У державний бюджет на 2021 рік на вакцинацію проти коронавірусу (COVID-19) заклали в шість разів менше від необхідної суми – 2,6 млрд грн замість 15,1 млрд.

Про це в четвер, 17 грудня, на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Чиновник зазначив, в уряді шукають гроші на придбання ліків.

"Ми розуміємо, що цієї суми буде недостатньо. Тому зараз в екстреному порядку МОЗ шукає шляхи отримання коштів на придбання вакцин від коронавірусу", – пояснив він.

Степанов додав, що після нарад і консультацій в уряді їм вдалося заощадити і знайти в бюджеті на цей рік 2,3 млрд гривень. Однак у цьому разі довелося заощадити на закупівлі лікарських препаратів.

Також глава МОЗ сказав, що в Україні 21 млн осіб насамперед потребують вакцинації проти COVID-19. Але в 2021 році наша країна за міжнародною програмою COVAX тільки 8 млн доз вакцини, якої вистачить на 4 млн осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Максим Степанов звернувся до народних депутатів з вимогою не підтримувати бюджет на 2021 рік з недофінансуванням медичної сфери і терміново підвищити зарплати лікарям.