Степанов уточнив, які школи не відкриються з 1 вересня

Карина Бондаренко Суспільство 10:23, 27.08.2020 Оновлено: 10:47, 27.08.2020

Навчання відбуватиметься у всіх школах України за винятком навчальних закладів, що перебувають у зонах із червоним рівнем епідемічної небезпеки COVID-19.

Про це під час брифінгу 27 серпня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він підкреслив, що у жовтій, помаранчевій і зелених зонах школи працюватимуть.

"І це зрозуміло, тому що червоний рівень небезпеки означає дуже велику кількість хворих у цьому районі, яка була зафіксована за останні 14 днів, залежно від чисельності населення", – пояснив Степанов.

Які райони й міста України перебувають у червоній зоні (станом на 27 серпня):

  • Рівненська область: місто Дубно, Костопільський район, Рівненська район, Радивилівський район.

  • Львівська область: місто Самбір.

  • Івано-Франківська область: місто Коломия, Тисменицький район, Косівський район, Городенківський район.

  • Чернівецька область: місто Чернівці, Кіцманський район, Заставнівський район.

Подивитися, які регіони України перебувають у червоній, помаранчевій, жовтій або зеленій зонах можна на інтерактивній карті.

Епідемічні показники на рівні районів і міст обласного значення
(reachinitiative.maps.arcgis.com)

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я України опублікувало повний перелік нововведень в роботі шкіл в умовах епідемії коронавірусу.

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