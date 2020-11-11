Степанов уточнив, коли Україна пройде складний період з коронавірусом

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що складний період з коронавірусом має закінчиться до квітня.

В ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" він зазначив, що на сьогоднішній день в Україні вже 28,5 тисяч заражених перебувають в лікарнях.

"Ми важко проходитимемо цей період до квітня. Головне, з якими людськими втратами ми його пройдемо. Наше завдання, щоб кількість цих втрат була якомога меншою", – сказав Степанов.

Міністр зазначив, що на сьогоднішній день з коронавірусом госпіталізовані 28,5 тисяч людей, що у 4,5 рази більше, ніж було у вересні.

"Крім лікувального процесу, є ще епідеміологічний. Яким чином зупинити зростання. Вже навіть не йдеться про те, щоб його зменшити. Всі дії спрямовані саме на це (зупинку зростання захворюваності)", – пояснив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 11 листопада ввів карантин вихідного дня. На думку уряду і чиновників МОЗ, це дозволить стримати стрімке поширення в країні коронавірусної хвороби.