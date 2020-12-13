Степанов: українців будуть по-новому тестувати на COVID-19

В Україні збираються розширити перелік осіб, котрі підлягають тестуванню на коронавірус. Якщо раніше це були лише хворі з явною симптоматикою COVID-19, то нині – й ті, хто має ознаки грипу та ГРВІ.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, на сьогодні лабораторії по всій країні вже здатні здійснювати приблизно 60 тисяч тестів за добу.

"По-перше, всі без винятку люди, в яких є будь-які симптоми респіраторного захворювання, не тільки COVID-19. По-друге, ми змінимо логістику, тобто маршрут пацієнта – не тільки мобільні бригади, зокрема зробимо і відвідування пункту забору біоматеріалу, щоб люди могли здавати", – зазначив він.

Очільник МОЗ стверджує, що вже з вівторка, 15 грудня, відповідні зміни мають затвердити офіційно.

Також міністр пояснив, що досі в Україні тест на підтвердження коронавірусу методом ПЛР робили тільки людям із симптоми цієї хвороби. А кількість інфікованих у країні зросла зокрема й через збільшення потужностей лабораторій – у 200 разів порівняно зі здатністю проводити тести навесні цього року.

"Зараз у державних лабораторіях, які підпорядковані Міністерству охорони здоров'я, вже роблять до 60 тис. тестів на день", – запевнив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що мета для України – щомісяця робити не менше мільйона безкоштовних тестів методом ПЛР на COVID-19 та експрес-тестів на антиген SARS-CoV-2.