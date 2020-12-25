Степанов: ми як на війні, Україна обирає свій шлях. Відповіді про карантин і вакцину

МОЗ вважає досить ефективними всі заходи боротьби з епідемією коронавірусу, які були використані ще з весни. У питаннях карантинних обмежень надалі Україна не обов'язково буде наслідувати приклади країн Євросоюзу через "інший менталітет" у країні. Але локдаун після Нового року скасовувати не планують.

Що стосується вакцини від COVID-19, то офіційний Київ почав вести переговори з іншими країнами ще з кінця літа, проте грошей на препарат виділено вкрай недостатньо.

Про це в межах пресбрифінгу OBOZREVATEL розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Якщо дуже коротко:

Із самого початку епідемії намагалися тримати баланс карантин-економіка

Усі карантинні обмеження "давали результат"

У лютому очікується сплеск захворюваності на грип

В українців інша ментальність, тому обрано "свій шлях"

У 2020 році, який ми прожили з COVID-19, стратегія Міністерства охорони здоров'я щодо протиепідемічних заходів завжди показувала свою ефективність. У нас все почалося з жорсткого карантину, який був введений у березні і завдяки якому ми збили першу хвилю, звівши захворюваність до мінімуму. Тоді у нас взагалі не була готова медична система.

Якби тоді кількість хворих протягом декількох днів була близько тисячі на добу, ми могли б отримати колапс медичної системи. Провідні європейські країни, як Італія, отримали колапс медичної системи за 5-6 тис. хворих на добу.

Потім ми перейшли до формату адаптивного карантину. Було зрозуміло, що він працюватиме тільки до певного періоду, але водночас ми не дійшли до тих цифр і змогли не увійти в жорсткий локдаун. Чому я на цьому наголошую? Ми, МОЗ, повинні були знаходити баланс між протиепідемічними заходами, з одного боку, а з іншого – економікою країни. Будь-який жорсткий локдаун призводить до економічного спаду і безробіття.

9 листопада, коли у нас почалося ураганне зростання кількості хворих, ми ввели єдиний режим карантинних заходів. Щотижня він [приріст] становив від 25% до 32%. Було багато людей, які потребують госпіталізації. Ми ввели ці заходи на території всієї країни, включаючи карантин вихідного дня, з огляду на ситуацію не вводити жорсткий локдаун.

За розрахунками міністерств фінансів і економіки, ми не могли собі дозволити витримати локдаун саме з економічної позиції. Також ми залишили робочим грудень на території всієї країни, але з безумовним дотриманням правил. Щоб всі відпрацювали грудень і вже з 8 до 24 січня пішли на жорсткий карантин. Попередили всіх заздалегідь.

Нам потрібно збити кількість хворих на COVID-19, тому що на початку лютого очікуємо зростання хворих уже на грип, який у нас сезонний.

Усі ці заходи давали результат. Карантин вихідного дня ... Думаю, ви пам'ятаєте ту кількість експертів, які раптом з'явилися в нашій країні з епідеміології. Причому деякі з них вперше це слово почули. Всі говорили, що це не спрацює. Але заходи спрацювали.

Ми чітко контролюємо ситуацію і знаємо, як буде рости епідемія і які чинники впливають на неї. Але протиепідемічні заходи повинні виконуватися, а не просто бути на папері. Для нас це важливо.

Кожна дія, яку ми вводимо, – це наші українські фахівці, епідеміологи, яким я довіряю набагато більше, ніж фахівцям інших країн.

У цій пандемії ми перебуваємо як на війні, ідеальних рішень не буває, з одного боку. З іншого – кожна країна вибирає свій шлях. Ми будемо робити так, як вважаємо за потрібне. У нас інші традиції, інша ментальність й інше суспільство. Так, хворіємо ми однаково, але є фактори, властиві тільки Україні.

Якщо дуже коротко:

Переговори щодо постачання ведуться ще з кінця літа

Уряд виділив на вакцину дуже мало коштів

Поки що доступні препарати від AstraZeneca, Novovax, Moderna

На вакцинацію від коронавірусу ми закладали 15,1 млрд грн, але ухвалили 2,6 млрд грн. Цього критично недостатньо. Однак ми змогли заощадити і перенаправити на закупівлю вакцин ще 2,3 млрд. грн.

До кінця року повинні підписати договори з виробниками, але поки не можемо їх розголошувати. Це світові імена, які або вже закінчили третю стадію клінічних випробувань і перебувають у процесі реєстрації вакцин, або тільки закінчують третю стадію. Активні переговори з ними ведуться із серпня. Участь бере також президент і прем'єр.

COVAX (механізм глобального доступу до вакцин від COVID-19. – Ред) затвердив нашу заявку на отримання 8 млн доз, але ми ведемо переговори про збільшення квоти до 16 млн (на одну людину потрібно дві дози. – Ред), щоб забезпечити 20% населення України. Крім того, проводимо переговори зокрема й щодо закупівлі вакцин через механізм COVAX.

Переговори щодо COVAX закінчено, наша заявка схвалена. Поставки вакцини будуть у першому півріччі 2021 року: кінець першого кварталу і початок другого. Проблеми немає. З кожною країною COVAX вибудовує свої відносини. Не знаю, як у них з іншими, у нас, наприклад, підписані всі домовленості, зокрема за термінами постачання і за кількістю вакцин. Як тільки ми підпишемо договори з іншими компаніями-виробниками – відразу про це повідомимо.

Основний момент, який ми обговорюємо з нашими партнерами, компаніями виробниками вакцин – терміни постачання. Спочатку нам пропонували кінець 2021-го – але з деякими ми домовилися про другий квартал.

У них у пулі AstraZeneca (англо-шведська фармацевтична компанія, зареєстрована у Великій Британії. – Ред), Novovax (американська компанія з розробки вакцин. – Ред), яка зараз проходить третю стадію, і, здається, у них є Moderna (американська біотехнологічна компанія, яка фокусується на розробленні ліків і вакцин на основі технологій роботи з матричної РНК).