Степанов: ми як на війні, Україна обирає свій шлях. Відповіді про карантин і вакцину

Галина Остаповець
Галина Остаповець
Суспільство
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Степанов: ми як на війні, Україна обирає свій шлях. Відповіді про карантин і вакцину

МОЗ вважає досить ефективними всі заходи боротьби з епідемією коронавірусу, які були використані ще з весни. У питаннях карантинних обмежень надалі Україна не обов'язково буде наслідувати приклади країн Євросоюзу через "інший менталітет" у країні. Але локдаун після Нового року скасовувати не планують.

Що стосується вакцини від COVID-19, то офіційний Київ почав вести переговори з іншими країнами ще з кінця літа, проте грошей на препарат виділено вкрай недостатньо.

Про це в межах пресбрифінгу OBOZREVATEL розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Чому локдаун в Україні буде після Нового року, а не як у Європі

Якщо дуже коротко:

  • Із самого початку епідемії намагалися тримати баланс карантин-економіка

  • Усі карантинні обмеження "давали результат"

  • У лютому очікується сплеск захворюваності на грип

  • В українців інша ментальність, тому обрано "свій шлях"

У 2020 році, який ми прожили з COVID-19, стратегія Міністерства охорони здоров'я щодо протиепідемічних заходів завжди показувала свою ефективність. У нас все почалося з жорсткого карантину, який був введений у березні і завдяки якому ми збили першу хвилю, звівши захворюваність до мінімуму. Тоді у нас взагалі не була готова медична система.

Якби тоді кількість хворих протягом декількох днів була близько тисячі на добу, ми могли б отримати колапс медичної системи. Провідні європейські країни, як Італія, отримали колапс медичної системи за 5-6 тис. хворих на добу.

Потім ми перейшли до формату адаптивного карантину. Було зрозуміло, що він працюватиме тільки до певного періоду, але водночас ми не дійшли до тих цифр і змогли не увійти в жорсткий локдаун. Чому я на цьому наголошую? Ми, МОЗ, повинні були знаходити баланс між протиепідемічними заходами, з одного боку, а з іншого – економікою країни. Будь-який жорсткий локдаун призводить до економічного спаду і безробіття.

9 листопада, коли у нас почалося ураганне зростання кількості хворих, ми ввели єдиний режим карантинних заходів. Щотижня він [приріст] становив від 25% до 32%. Було багато людей, які потребують госпіталізації. Ми ввели ці заходи на території всієї країни, включаючи карантин вихідного дня, з огляду на ситуацію не вводити жорсткий локдаун.

За розрахунками міністерств фінансів і економіки, ми не могли собі дозволити витримати локдаун саме з економічної позиції. Також ми залишили робочим грудень на території всієї країни, але з безумовним дотриманням правил. Щоб всі відпрацювали грудень і вже з 8 до 24 січня пішли на жорсткий карантин. Попередили всіх заздалегідь.

Українці масово порушують протиепідемічні норми під час новорічних святкувань

Нам потрібно збити кількість хворих на COVID-19, тому що на початку лютого очікуємо зростання хворих уже на грип, який у нас сезонний.

Усі ці заходи давали результат. Карантин вихідного дня ... Думаю, ви пам'ятаєте ту кількість експертів, які раптом з'явилися в нашій країні з епідеміології. Причому деякі з них вперше це слово почули. Всі говорили, що це не спрацює. Але заходи спрацювали.

Ми чітко контролюємо ситуацію і знаємо, як буде рости епідемія і які чинники впливають на неї. Але протиепідемічні заходи повинні виконуватися, а не просто бути на папері. Для нас це важливо.

Кожна дія, яку ми вводимо, – це наші українські фахівці, епідеміологи, яким я довіряю набагато більше, ніж фахівцям інших країн.

У цій пандемії ми перебуваємо як на війні, ідеальних рішень не буває, з одного боку. З іншого – кожна країна вибирає свій шлях. Ми будемо робити так, як вважаємо за потрібне. У нас інші традиції, інша ментальність й інше суспільство. Так, хворіємо ми однаково, але є фактори, властиві тільки Україні.

Вакцина для українців: коли і яка

Якщо дуже коротко:

  • Переговори щодо постачання ведуться ще з кінця літа

  • Уряд виділив на вакцину дуже мало коштів

  • Поки що доступні препарати від AstraZeneca, Novovax, Moderna

На вакцинацію від коронавірусу ми закладали 15,1 млрд грн, але ухвалили 2,6 млрд грн. Цього критично недостатньо. Однак ми змогли заощадити і перенаправити на закупівлю вакцин ще 2,3 млрд. грн.

До кінця року повинні підписати договори з виробниками, але поки не можемо їх розголошувати. Це світові імена, які або вже закінчили третю стадію клінічних випробувань і перебувають у процесі реєстрації вакцин, або тільки закінчують третю стадію. Активні переговори з ними ведуться із серпня. Участь бере також президент і прем'єр.

COVAX (механізм глобального доступу до вакцин від COVID-19. – Ред) затвердив нашу заявку на отримання 8 млн доз, але ми ведемо переговори про збільшення квоти до 16 млн (на одну людину потрібно дві дози. – Ред), щоб забезпечити 20% населення України. Крім того, проводимо переговори зокрема й щодо закупівлі вакцин через механізм COVAX.

Перші поставки вакцини проти коронавірусу очікуються в Україні в першому півріччі

Переговори щодо COVAX закінчено, наша заявка схвалена. Поставки вакцини будуть у першому півріччі 2021 року: кінець першого кварталу і початок другого. Проблеми немає. З кожною країною COVAX вибудовує свої відносини. Не знаю, як у них з іншими, у нас, наприклад, підписані всі домовленості, зокрема за термінами постачання і за кількістю вакцин. Як тільки ми підпишемо договори з іншими компаніями-виробниками – відразу про це повідомимо.

Основний момент, який ми обговорюємо з нашими партнерами, компаніями виробниками вакцин – терміни постачання. Спочатку нам пропонували кінець 2021-го – але з деякими ми домовилися про другий квартал.

У них у пулі AstraZeneca (англо-шведська фармацевтична компанія, зареєстрована у Великій Британії. – Ред), Novovax (американська компанія з розробки вакцин. – Ред), яка зараз проходить третю стадію, і, здається, у них є Moderna (американська біотехнологічна компанія, яка фокусується на розробленні ліків і вакцин на основі технологій роботи з матричної РНК).

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