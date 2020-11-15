Степанов у відеозверненні: пройду COVID-19, як звичайний пацієнт

Хворий на коронавірус міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що за весь час пандемії дивився на боротьбу з ним очима лікарів. А завдяки тому, що заразився сам, нарешті має можливість пройти цей шлях у ролі звичайного пацієнта.

За його словами, хворіти неприємно, але в цьому він знайшов такий позитив. Про це глава МОЗ сказав у новому відеозверненні, яке опублікував на сторінці у Facebook, де насамперед подякував усім за підтримку.

"Отримав сотні повідомлень, коментарів та дзвінків із побажанням швидкого одужання. Всі ці ваші слова для мене – найкращі ліки", – зізнався Степанов.

Міністр зазначив, що тепер може оцінити та на власному досвіді перевірити, як працюють маршрути пацієнта з COVID-19 та протокол лікування цього вірусу в Україні.

"Планую пройти весь цей період, як звичайний пацієнт, фіксувати всі етапи й одразу, разом із командою Міністерства охорони здоров'я, шукати шляхи вирішення проблемних питань", – анонсував він, додавши, що інформацією щодо цього ділитиметься з українцями щодня.

Степанов побажав громадянам бути здоровими. Водночас вкотре закликав їх берегти себе й дотримуватися базових правил нової реальності, щоб зменшити ризик інфікування COVID-19. Зокрема, мити руки або ж обробляти їх антисептиком, носити маски та уникати місць великого скупчення людей.

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