Степанов спростував історію про смерть батька, який віддав кисень синові

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував інформацію про чоловіка, який нібито помер від COVID-19, віддавши свою добову дозу кисню синові.

Як розповів він в ефірі телеканалу "Україна 24", йшлося про 3-тю міську лікарню Білої Церкви на Київщині. За словами глави Міністерства охорони здоров'я, головлікар медзакладу цю інформацію не підтвердив.

"Ми розбираємося в кожному такому випадку, тому що за ними в ЗМІ формується думка про систему охорони здоров'я, яка не є в хорошому стані... Головний лікар цієї лікарні повністю спростовує цю інформацію. Ця лікарня має 130 ліжок для хворих на COVID-19, з яких 84 обладнані киснем, і перебуває, по-моєму, 71 пацієнт у цій лікарні під киснем", – уточнив міністр.

Пізніше він пообіцяв надати більше інформації щодо цього конкретного випадку.

Що стосується загальної ситуації в країні, Степанов розповів, що на ранок 18 листопада киснем було забезпечене 23 751 ліжко.

"На початок епідемії було до 3,5 тисячі ліжок. Ми ставимо за мету спочатку 42 тисячі ліжок із підведенням кисню і потім до 50 тисяч", – підкреслив він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що біля моргу, розташованого на території Київської міської клінічної лікарні №3, щодня стоїть велика кількість катафалків. Як розповів один із лікарів на умовах анонімності, переважно серед померлих – люди, які хворіли на коронавірусну інфекцією.

Надсилайте нам свої історії про ситуацію з лікуванням COVID-19 у вашому населеному пункті з фото та відео на info@obozrevatel.com