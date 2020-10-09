Степанов спростував фейки політиків про COVID-19 в Україні

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов спростував фейки політиків про коронавірус в Україні, які прозвучали в ефірі програми "Право на владу" 8 жовтня на телеканалі "1+1".

Глава МОЗ зазначив, що представників відомства не тільки не запросили на передачу, присвячену COVID-19, а й відмовили в участі. Про це він розповів під час брифінгу 9 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дуже багато було сказано брехні, майже фейків. І я вважаю за необхідне зараз відповісти на ті питання, які були підняті у програмі", – підкреслив Степанов.

В країні існує велика проблема з киснем, нібито в Україні є тільки дві-три компанії, які мають ліцензію на поставку саме медичного кисню – фейк.

"Це неправда, у нас 16 виробників, які мають відповідну ліцензію на поставку медичного кисню", – спростував міністр.

У МОЗ більше півроку розглядаються документи двох виробників кисню з Одеси, яка нібито зазнає труднощів з його поставками – фейк.

"Це неправда. Одеський припортовий завод, наприклад, один з постачальників, не звертався до МОЗ за отриманням ліцензії. Тільки планує це зробити", – сказав Степанов.

Крім того, в ефірі програми деякі експерти висловили думку, що в Україні необхідно скасувати ухвалу "медичний кисень" і дозволити використовувати технічного.

"Це ніколи не буде зроблено, тому що медичний кисень і технічний відрізняються. Медичний кисень – це лікарський засіб, який використовується для лікування людини. Він повинен відповідати певним стандартам. І це не тільки українська практика, а світова. Йдеться про здоров'я і життя громадян. Якщо використовувати технічний кисень, то це небезпечно для життя людини і неможливо", – підкреслив міністр.

МОЗ приховує або накручує статистику щодо хворих коронавірусом – фейк.

"Міністерство охорони здоров'я об'єктивно щоранку розповідає що саме і як відбувається в країні", – спростував Степанов.

Він зазначив, що померлим з пневмонією, у яких не виявили коронавірус при житті, роблять тест на COVID-19 під час розтину. Якщо діагноз підтверджується, смерть додають до статистики.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні з'явиться альтернатива ПЛР-тестування на COVID-19. Це тести на антиген, які дозволять збільшити кількість перевірок людей з підозрою на інфікування.