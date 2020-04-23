Степанов спрогнозував пікове навантаження на систему охорони здоров'я

Антон Малиновський Суспільство 19:02, 23.04.2020 Оновлено: 19:03, 23.04.2020

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів при якому рівні поширення COVID-19 в Україні варто очікувати максимального навантаження на медицину.

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В інтерв'ю "Українській правді" він заявив, що зараз в Україні хворими з COVID-19 зайнято близько 10-15% ліжкомісць, а до апаратів ШВЛ підключено 155 осіб – всього їх є 2097. І якщо кількість зайнятих апаратів буде наближатися до цієї цифри, система охорони здоров'я отримає пікове навантаження.

"Умовно кажучи, якщо раптом завтра у нас буде на апаратах штучної вентиляції легенів в лікарнях першої хвилі не 155 осіб, а, не дай Бог, це кількість почне наближатися до 2 тисяч апаратів ШВЛ, тоді ми будемо відразу вводити другу хвилю. І це буде пікове навантаження на систему охорони здоров'я", – розповів Степанов.

Максим Степанов
МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в МОЗ вважають, що різкий стрибок статистики коронавируса в Україні безпосередньо пов'язаний з недотриманням карантину багатьма громадянами у Вербну неділю і на Великдень.

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