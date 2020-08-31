Степанов сказав, який тест потрібно здавати для госпіталізації з коронавірусом

Для госпіталізації з коронавірусною інфекцією в Україні потрібно здавати тест імуноферментного аналізу (ІФА) на COVID-19, а не полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він підкреслив, що його можна пройти тільки платно в приватних лабораторіях.

"У нас чітко записано: всі, хто потребують госпіталізації, їх тестують не шляхом ПЛР, а методом ІФА, який коштує набагато дешевше (ніж ПЛР-тест, – ред.)", – зазначив чиновник.

Відзначимо, що зараз у всіх, хто госпіталізується в лікарню з коронавірусною інфекцією вимагають результати тесту на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Максим Степанов оголосив, що в Україні планують відновити виробництво вакцин. Це стосується грипу та інших вакцин, які щорічно використовують в країні.