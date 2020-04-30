Степанов сказав, скільки триває одужання від COVID-19

У більшості пацієнтів із коронавірусом в Україні перебіг хвороби, від виявлення вірусу до одужання, в середньому триває 2,5-3 тижні.

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Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час наради з питань запобігання поширенню коронавірусу, інформує пресслужба Офісу президента.

За словами керівника МОЗ, хід COVID-19 багато в чому залежить від супутніх захворювань конкретного пацієнта.

Максим Степанов

"Всі 11 померлих за останню добу (28 квітня. – Ред.) Мали серйозні супутні захворювання, зокрема, серцево-судинні, цукровий діабет, проблеми з легенями. Це ускладнило хід COVID-19 і призвело до смерті", – пояснив Степанов.

На засіданні також зазначили, що в Україні кількість інфікованих за добу перевищує кількість тих, хто одужав, а тому продовжується зростання захворюваності на COVID-19.

"Але в середньому перебіг хвороби в Україні з моменту її виявлення до негативного ПЛР-тесту, тобто одужання, триває 18-21 день", – уточнив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, клінічне одужання від коронавірусу полягає в зникненні симптомів: кашлю, застуди, лихоманки, загального нездужання, утрудненого дихання і, в серйозних ситуаціях, пневмонії.

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