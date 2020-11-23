Степанов сказав, коли буде видно ефект від карантину вихідного дня

Ефект від введення карантину вихідного дня в Україні можна буде оцінити до 1 грудня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами під час останніх вихідних, 21 і 22 листопада, громадяни більш відповідально поставилися до дотримання карантинних обмежень, ніж за тиждень до цього.

"Ми намагалися збити ураганне зростання захворюваності на COVID-19. Ми хочемо побачити ефект ближче до 1 грудня – чи вдалося нам це зробити", – сказав Степанов.

Він також нагадав, що мета введених обмежень – зменшення кількості хворих і запобігання колапсу медичної системи країни.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно писав, що таке карантин вихідного дня і які обмеження вводять.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді провалили голосування за проект постанови про скасування карантину вихідного дня.