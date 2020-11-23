Степанов сказав, коли буде видно ефект від карантину вихідного дня
На останніх вихідних українці поставилися до обмежень більш відповідально
Очікуваним ефектом від карантину Максимов назвав зниження "ураганного зростання" захворюваності
Ефект від введення карантину вихідного дня в Україні можна буде оцінити до 1 грудня.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами під час останніх вихідних, 21 і 22 листопада, громадяни більш відповідально поставилися до дотримання карантинних обмежень, ніж за тиждень до цього.
"Ми намагалися збити ураганне зростання захворюваності на COVID-19. Ми хочемо побачити ефект ближче до 1 грудня – чи вдалося нам це зробити", – сказав Степанов.
Він також нагадав, що мета введених обмежень – зменшення кількості хворих і запобігання колапсу медичної системи країни.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно писав, що таке карантин вихідного дня і які обмеження вводять.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді провалили голосування за проект постанови про скасування карантину вихідного дня.