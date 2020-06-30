Степанов сказав, хто зможе виїхати в Європу на карантині

Тимур Григоренко Суспільство 09:49, 30.06.2020 Оновлено: 09:52, 30.06.2020

Через зростання кількості нових заражених на COVID-19 українці поки не можуть виїжджати до країн Євросоюзу. Однак певна категорія громадян може залишати країну.

Про це на брифінгу у вівторок, 30 червня, розповів глава МОЗ Максим Степанов. Міністр пояснив, що країни ЄС встановили індикатор по числу хворих на сто тисяч – 16 і менше. В Україні цей показник становить 57 на 100 тисяч населення.

"Двома тижнями раніше це показник становив 37. За два тижні стався такий шалений ріст числа нових заражених. Тобто на сьогоднішній день будуть обмеження для українців на поїздки в країни ЄС", – сказав він.

При цьому Степанов зазначив, що заборона на поїздки в ЄС не буде стосуватися дипломатів, сезонних робітників з України, людей, які виїжджають на навчання або шукають притулку в європейських країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 30 червня, в Україні офіційно підтверджено 44 334 випадки коронавірусної інфекції. З них 706 виявлено за минулу добу.

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