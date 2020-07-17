Степанов сказав, хто першим отримає вакцину від COVID-19 в Україні

Борис Бондар Суспільство 20:08, 17.07.2020 Оновлено: 20:08, 17.07.2020

Коли буде розроблена вакцина від коронавіруса, в першу чергу нею прищеплять людей, які входять до групи ризику, зокрема медпрацівників.

Про це в інтерв'ю РБК Україна заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він пояснив, що медики ризикують власними життями, щоб врятувати наші.

Європа вже законтрактувала 400 млн доз вакцини у компанії АstraZeneca на літо наступного року.

"Був створений альянс з чотирьох країн – Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди, – які зробили попереднє замовлення на цю вакцину. Ми ретельно відстежуємо все, що стосується клінічних випробувань вакцин", – сказав міністр.

За його словами, президент поставив завдання міністру закордонних справ максимально рухатися в тому напрямку, щоб Україна також була однією з перших країн.

"Крім цього, минулого тижня я звернувся з проханням до чотирьох своїх колег – міністрам охорони здоров'я цих чотирьох країн, щоб Україна також отримала пріоритетне право на отримання цієї вакцини", – додав Степанов.

Він пояснив, що після винаходу препарату вишикується ціла черга, щоб отримати квоту на можливість його купити.

"Безкоштовно ніхто не роздаватиме вакцину. Але буде важливо отримати одними з перших. Ми з боку Міністерства охорони здоров'я будемо досить активно проводити роботу, щоб отримати вакцину", – пояснив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна планує подати заявку на отримання вакцини від нового типу коронавіруса, яку, після проведення відповідних клінічних випробувань, буде поставляти британська компанія AstraZeneca.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Зеленський – про перемогу Верещук: найрозумніший та найкрасивіший кандидат у мери Києва

Був на війні з перших днів: на Донеччині поховали загиблого під Зайцевим українського морпіха. Фото

Нардеп Волошин заявив, що "Україна не має суверенітету": у Раді збунтувалися

Зеленський виступив із заявою про катастрофу MH17: про роль Росії промовчав

Комета NEOWISE изменит нашу жизнь