Степанов сказав, чи загрожує Україні новий локдаун через COVID-19

Україна поки не йтиме шляхом Ізраїлю і не вводитиме повторно повний локдаун через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він вважає, що поки нашій державі достатньо тих обмежувальних заходів, які вже діють.

"Ізраїль, так, зробив локдаун на два тижні після того, як вони зафіксували, здається, 6 250 хворих. Поки ми діємо в умовах адаптивного карантину", – наголосив урядовець.

"Крім того, ми вже бачимо, що міста й райони, де ми вводили "червоний" рівень епідемічної безпеки і які дотримувались відповідних правил, у них знижувалася відповідно захворюваність за 14 днів. Ми це одразу бачимо за цифрами", – додав Степанов.

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