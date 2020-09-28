Степанов розповів, як введення "червоних" зон допомогло покращити ситуацію з COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про дієвість жорсткіших обмежень для "червоних" карантинних зон в Україні.

Як сказав він на брифінгу, у містах, які перебували на "червоному" рівні епідемічної небезпеки, зафіксовано суттєве покращення ситуації з COVID-19 завдяки тим обмеженням, які діяли (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наприклад, у місті Чоп Закарпатської області захворюваність за 14 днів знизилася зі 170 до 56 нових випадків на 100 тисяч населення. Або в місті Славута Хмельницької області – з 201 до 139 на 100 тисяч населення. Така ситуація у нас відбувалася у всіх районах і містах – і ми бачимо дієвість цих заходів щодо стримування розповсюдження коронавірусної хвороби", – зазначив Степанов.

Він нагадав, що з 28 вересня до "червоної" зони віднесено лише Тернопіль і Бережани Тернопільської області.

До "помаранчевого" рівня віднесли 111 адміністративних одиниць – це на 26 одиниць більше, ніж минулого тижня. "Помаранчеві" обмеження набувають чинності, зокрема, в Івано-Франківську, Ужгороді, Сумах, Хмельницькому, Харкові, Чернівцях.

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час встановлення зон епідемічної небезпеки враховує захворюваність на 100 тисяч мешканців за останні 14 днів і зайнятість ліжок хворими на COVID-19 в опорних лікарнях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня в Україні почало діяти нове карантинне зонування за регіонами.