Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, як лікується від коронавірусу (COVID-19).

Про це він повідомив під час онлайн-звернення в Facebook у понеділок, 16 листопада.

"Ніяких антибіотиків. Тільки вітамін С, D3, цинк та Аспірин Кардіо", – розповів міністр.

Чиновник додав, що в нього є температура і всі симптоми респіраторного захворювання, але почувається він "терпимо".

Степанов зазначив, що в нього не було сімейного лікаря, тому він звернувся на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я, щоб йому розповіли, як лікуватися.

"У мене немає сімейного лікаря – у цьому не було потреби, тому що у мене дружина лікар. Але при COVID-19 треба саме мати сімейного лікаря. Тому я зателефонував на гарячу лінію, яку ми створили. Мені надали допомогу. Як на мене – не зовсім така, як я очікував. Але все ж таки мене з’єднали з лікарями, які надали поради, як мені лікуватися, які ліки приймати. Слідкую повністю їх порадам", – додав міністр.

Також він зазначив, що дав помічникам завдання розробити процес підписання декларації онлайн.

Нагадаємо, що 14 листопада стало відомо, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заразився коронавірусом. Він отримав позитивний тест.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірусом заразилися інші члени уряду.