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10 травня • оновлено в 20:58
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Степанов розповів, як медреформа могла вплинути на пандемію в Україні

1.4т
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Попередня версія реформи охорони здоров'я при пандемії коронавірусу COVID-19 загрожувала Україні показниками в два рази гіршими, ніж в Італії.

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Таку заяву в інтерв'ю ТСН зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він підтвердив, що пандемія вплинула на переосмислення певних елементів реформи.

"Умовно кажучи, наприклад, згідно з цією реформою, пакет лікування хворих на ті чи інші інфекційні хвороби також вважається пролікованим випадком.

Якщо б ми нічого не змінювали (а воно б так собі рухалося, і роки за три прийшов COVID-19), то в нас би було гірше, ніж в Італії, напевно, вдвічі", – сказав глава МОЗ.

Максим Степанов

Максим Степанов

Колаж

"Чому було б гірше? Тому що це показало, що, скажімо, такий пакет, як інфекційні хвороби, держава повинна сплачувати за готовність приймати інфекційних хворих.

Життя і здоров'я людей це головне, що повинно враховувати реформа. Не цифри, не оптимізацію, не гарні слайди. Вона повинна враховувати основну мету життя і здоров'я людей. І ці показники повинні покращуватися. Вони всім зрозумілі. Смертність має знижуватися, відповідно, а тривалість життя збільшуватися. Це ж просто!" – додав Степанов.

Як писав OBOZREVATEL, Максим Степанов також розкритикував роботу своїх попередниць Уляни Супрун і Зоряни Скалецької за перекладні міжнародні протоколи і національні стандарти.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Реформи в Україні медична реформа Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
інфекція вірус Міністерство охорони здоров'я реформа хвороба
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