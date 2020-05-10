Попередня версія реформи охорони здоров'я при пандемії коронавірусу COVID-19 загрожувала Україні показниками в два рази гіршими, ніж в Італії.

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Таку заяву в інтерв'ю ТСН зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він підтвердив, що пандемія вплинула на переосмислення певних елементів реформи.

"Умовно кажучи, наприклад, згідно з цією реформою, пакет лікування хворих на ті чи інші інфекційні хвороби також вважається пролікованим випадком.

Якщо б ми нічого не змінювали (а воно б так собі рухалося, і роки за три прийшов COVID-19), то в нас би було гірше, ніж в Італії, напевно, вдвічі", – сказав глава МОЗ.

Максим Степанов Колаж

"Чому було б гірше? Тому що це показало, що, скажімо, такий пакет, як інфекційні хвороби, держава повинна сплачувати за готовність приймати інфекційних хворих.

Життя і здоров'я людей – це головне, що повинно враховувати реформа. Не цифри, не оптимізацію, не гарні слайди. Вона повинна враховувати основну мету – життя і здоров'я людей. І ці показники повинні покращуватися. Вони всім зрозумілі. Смертність має знижуватися, відповідно, а тривалість життя – збільшуватися. Це ж просто!" – додав Степанов.

Як писав OBOZREVATEL, Максим Степанов також розкритикував роботу своїх попередниць Уляни Супрун і Зоряни Скалецької за перекладні міжнародні протоколи і національні стандарти.

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