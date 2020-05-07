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7 травня • оновлено в 12:56
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Степанов розповів про виклик для України через COVID-19

3.4т
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Пандемія коронавірусу змусила Україну вперше постати перед проблемою існування в карантинних умовах та пошуку способів виходу із них.

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Втім, держава швидко пристосувалася до всього та робить усе можливе, аби це мінімально позначилося на людях, зазначив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Mind.ua

"Країна ще жодного разу не перебувала в такій ситуації, в якій вона є. Країна ще жодного разу за час свого існування не заходила в карантин. І не було такої ситуації, щоб ми поступово виходили з карантину", – наголосив він.

"Звісно, всі алгоритми й механізми, які ми пропонуємо, вони нові як для всієї країни, так і для МОЗ. Але ми дуже швидко їх вдосконалюємо, дуже швидко робимо все, щоб вони були зручні, передусім для українців", – додав міністр охорони здоров'я.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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