Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов припустив, що війну з коронавірусом Україна поки не виграла, оскільки зменшення кількості хворих нині не спостерігається.

Разом із тим, він запевнив, що система охорони здоров'я повністю здатна контролювати COVID-19, передає "Українська правда".

"Тобто наша система охорони здоров'я повністю здатна контролювати коронавірусну хворобу і не допускати якихось піків, при яких ми не зможемо надавати медичну допомогу. Але у той же самий час ми не бачимо зменшення хворих, кожного дня є летальні випадки. Тобто очевидно, що цю війну ми не виграли, і нам потрібно далі продовжувати нашу тактику, розширюючи наші можливості", – сказав глава МОЗ.

Максим Степанов фото з мережі

Степанов зазначив, що йдеться про видання наказу щодо змін алгоритму тестування – лікарів, які працюють з коронавірусною хворобою, ми будемо тестувати кожного раз на 5 днів. 20% хворих медичних працівників – це занадто багато", – зауважив він.

Степанов додав, що у порівнянні з іншими країнами, в Україні відсоток летальності від коронавірусу 2,6%. Водночас, у Великобританії або у Франції, або в Іспанії – це все більше 10%.

"Тобто там COVID-19 поставив системі охорони здоров'я тверду двійку. Може, це пов'язано з тим, що вони відразу не ввели такі жорсткі карантинні обмеження", – наголосив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Степанов заявив, що у зв'язку з епідемією коронавірусу українцям іще довгий час доведеться дотримуватися соціальної дистанції і носити захисні маски.