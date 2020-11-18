Степанов розповів про свої симптоми COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що в нього легкий перебіг коронавірусної хвороби (COVID-19).

Про це глава МОЗ повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24". Він зазначив, що телефонував на гарячу лінію анонімно.

"Мені здається, що, зважаючи на симптоми, у мене легкий перебіг хвороби. Тому все так терпимо", – розповів чиновник.

За його словами, йому було важливо пройти процес лікування від коронавірусу як пацієнт.

"Мені було важливо пройти цей шлях як пацієнт. Зважаючи на свій досвід, я зателефонував на гарячу лінію і зі мною зв'язалася сімейна лікарка. Вона дала мені поради, сказала, що буде мене вести. А після одужання підпише зі мною декларацію", – додав Степанов.

Також Степанов сказав, що десь півтори хвилини чекав з'єднання з оператором гарячої лінії, а максимальний час очікування, за його даними, 4-5 хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 листопада стало відомо, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заразився коронавірусом. Пізніше він розповів, як лікується від COVID-19.