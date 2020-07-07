Степанов розповів про готовність України до другої хвилі COVID-19

Україна готова до можливої другої хвилі коронавірусу (COVID -19). У країні є достатня кількість тест-систем.

Про це на брифінгу у вівторок, 7 липня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Лабораторії в Україні забезпечені місячним запасом тестів на вірус при повному завантаженні лікарні. Якщо десь виникає проблема, то ми дуже швидко доставляємо тест-системи, щоб це ніяким чином на відобразилося на наших пацієнтів. Ми готові до другої хвилі", – сказав глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 7 липня, в Україні офіційно підтверджено 49 607 випадків коронавірусної інфекції. З них 564 виявлено за минулу добу.

Раніше головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко сказав, що колективний імунітет до нового коронавірусу виробиться вже після появи вакцини від COVID-19.