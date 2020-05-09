Про те, наскільки ефективно в Україні лікують хворих на коронавірус COVID-19, можна судити за низькою смертностю.

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У такій країні, як Велика Британія, цей показник 15%, а в нашій країні – всього 2,4%, заявив в інтерв'ю "Укрінформу" міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов розповів про головну перемогу України над COVID-19 ukrinform.ua

За його словами, протокол лікування в Україні розробляли кращі практикуючі лікарі країни (реаніматологи, інфекціоністи, ендокринологи, кардіологи), які добре знаються на своїх спеціальностях. За основу вони брали клінічні рекомендації США, Японії, Італії, Франції, Німеччини, а також враховували перелік лікарських засобів, яким чином в тих країнах їх використовують, при яких станах.

"Наскільки він (протокол лікування) виправдав себе і наскільки він позбавляє лікарів маневру? Єдиним критерієм можуть бути результати лікування. Зазначу, коли ми говоримо про випадки загибелі при COVID-19, ми рахуємо всі без винятку випадки, тобто всюди, де є COVID -19, всі групи ризику, в тому числі тих, у кого були супутні захворювання. І сьогодні у нас летальність від коронавірусної хвороби на рівні не більше, ніж 2,4%. Тоді як така країна, як Велика Британія, має рівень 15%. Думаю, це в значній мірі є відповідь на питання, наскільки ми діяли правильно", – зазначив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 9 травня, в Україні зареєстровано 14 710 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Померли 376 пацієнтів, одужали 2909 людей.