Степанов розповів, коли в Україні з'явиться вакцина від коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що фахівці очолюваного ним відомства зроблять усе можливе, щоб українці якнайшвидше отримали доступ до вакцини від COVID-19, як тільки така з’явиться у відкритому доступі.

Про це він сказав під час брифінгу 22 липня. Так очільник МОЗ прокоментував розроблення препарату британськими вченими, які заявляють про його успішні клінічні випробування (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Звичайно, ми відслідковуємо всі розроблення вакцини, які відбуваються в світі, зокрема і ті, якими займаються вчені з Оксфордського університету Великобританії", – підкреслив Степанов.

За його словами, представники міністерства спілкуються з розробниками ліків від нового типу коронавірусу. А також намагаються зробити все, щоб Україна, в разі виготовлення і появи на ринку вакцини, була однією з перших країн, які її отримають.

Міністр додав, що вищезгадана вакцина від британських учених поки пройшла лише першу стадію клінічних випробувань і має пройти час, аби довести її ефективність у боротьбі з COVID-19.

"Після того, як така інформація буде, ми зробимо все для того, щоб вона (вакцина. – Ред.) з’явилася в Україні якнайшвидше", – запевнив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вакцина проти коронавірусу, розроблена в Оксфордському університеті та в компанії AstraZeneca, показала обнадійливі результати під час тестування на людях.