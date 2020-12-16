Степанов розповів, коли в Україні почнуть вакцинувати від COVID-19

Перша партія безкоштовної вакцини в межах механізму COVAX повинна надійти в Україну наприкінці першого або в другому кварталі 2021 року. Водночас препарати, які будуть закуповуватися державою безпосередньо у виробників, можуть стати доступними вже в лютому.

Про це під час брифінгу, який транслювався на YouTube-каналі Кабміну, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, влада зацікавлена, аби кампанія щеплення проти небезпечної хвороби почалася в нашій країні якомога раніше (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За попередніми оцінками, першу партію вакцини ми повинні отримати в першому півріччі 2021 року. Розраховуємо на кінець першого кварталу – початок другого. Це йде за глобальною ініціативою COVAX, до якої приєднана Україна. З нашої сторони підписані всі необхідні документи, ми отримали схвалення технічної заявки", – запевнив урядовець.

"Окрім того, зараз ми наполегливо працюємо з виробниками, в яких ми будемо закуповувати вакцини. Це всі виробники, які зараз проходять стадії сертифікації своїх вакцин і пройшли всі клінічні випробування. У нас є вже всі пропозиції, ми просто їх відшліфовуємо. І головне – щоб ці вакцини прийшли в Україну якомога раніше. Хоча б перше вакцинування щоб ми розпочали з лютого наступного року", – додав Степанов.

Підсумовуючи, міністр наголосив, що до процесу забезпечення українців вакцинами залучено як Міністерство охорони здоров'я, так і особисто президент України Володимир Зеленський.

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