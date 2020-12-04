Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від COVID-19 і кому зроблять щеплення безкоштовно

Перші вакцини від COVID-19 за міжнародною програмою "COVAX" очікуються в Україні вже в 1 кварталі 2021 року.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 4 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Степанова, за бюджетні кошти в Україні буде вакциновано 20 мільйонів осіб.

"Я впевнений, що хоча б ті "групи ризику", які ми визначили в країні, повинні обов'язково, в першу чергу, почати вакцинувати. І зрозуміло, що це будуть люди за професійною ознакою – медичні працівники, педагоги, і "група ризику" – люди похилого віку і ті, хто має захворювання", – пояснив міністр.

Він також додав, що і сам вакцинується, незважаючи на те, що не входить до "групи ризику" і перехворів на COVID-19.

Програма "COVAX" є глобальною ініціативою, яка об'єднує уряди і виробників більш 180 країн. Її мета полягає в тому, щоб вакцини від COVID-19 досягли найбільш нужденних незалежно від рівня економічного розвитку держави.

Як писав OBOZREVATEL, Україна отримає до 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Препарат будуть поставляти декількома траншами, перший з яких – ймовірно, навесні 2021 року.

Раніше Максим Степанов заявив, що Україна не розглядає закупівлю і використання російської вакцини проти коронавірусу, оскільки її фактично не існує.