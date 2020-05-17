Степанов розповів, коли медики отримають костюми із Китаю для боротьби з COVID-19

У найближчі дні до лікарень України надійдуть закуплені МОЗ за кордоном, зокрема й у Китаї, костюми біологічного захисту для медиків, які борються із коронавірусом.

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Про це під час брифінгу 17 травня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вантаж уже прибув до України. Від понеділка почнеться розподіл цих костюмів по наших лікарнях, лабораторних центрах, там, де їх найбільше потребують", – зазначив він.

Степанов

За словами очільника МОЗ, з початку нового робочого тижня відповідні костюми розведуть по областях безпосередньо до медичних працівників.

Крім цього, він додав, що минулого тижня НАК "Нафтогаз Україна" теж привезла до країни великий вантаж із обладнанням, а також костюмами біологічного захисту, які вже були розподілені й одразу відправлені в регіони.

"Приблизно 98 лікарень їх отримали в Україні, які працюють із хворими на COVID-19", – запевнив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна в повному обсязі забезпечує лікування хворих на коронавірус COVID-19. За його словами, було затверджено 4 пакети для лікування інфікованих.