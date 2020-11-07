Степанов розповів, коли хворий на COVID-19 перестає бути заразним

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов пояснив, коли пацієнти, у яких був підтверджений коронавірус (COVID-19), перестають бути розповсюджувачами інфекції.

Як сказав він на брифінгу, такі пацієнти вже не заражають іншу людини за однієї з двох умов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Одна умова – коли після 10 днів лікування методом ПЛР не визначаються фрагменти РНК.

"Тобто 10 днів пройшло, зробили тест, і тест негативний", – зазначив Степанов.

Або інша умова – якщо немає клінічних проявів ГРВІ протягом трьох днів, рахуючи з 10-го дня вашого захворювання.

"Тобто прохворіли 10 днів, і потім три дні у вас немає клінічних ознак, незалежно від того, чи робили ви тест", – додав глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 7 листопада в Україні офіційно підтверджено 450 934 випадки коронавірусної інфекції. З них 10 746 були виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом із добового приросту.