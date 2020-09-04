Степанов розповів, де Україна візьме вакцини від COVID-19

Максим Степанов розповів, хто може забезпечити Україну вакциною від СOVID-19.

Нині Україна веде перемовини щонайменше з п'ятьма компаніями-розробниками вакцини від коронавірусу та розраховує на отримання достатньої кількості доз.

Це стане можливим після завершення клінічних випробувань препаратів, запевнив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Згідно із завданнями, які ми отримали від президента, ми спілкуємося практично зі всіма лідерами розроблення вакцин. Ми ведемо перемовини з компанією Astrozen, яка разом із Оксфордським університетом розробляє вакцину. Зараз вони перебувають на третій фазі клінічних випробувань. Очікують у четвертому кварталі закінчення і реєстрацію вакцини", – наголосив очільник МОЗ.

За словами Степанова, Україна очікує від розробників пропозицію щодо кількості вакцин, яку вони готові будуть виділити нашій державі. До того ж кошти на придбання доз уже передбачено.

Ще одна компанія, з якою Україна тримає зв'язок, – це китайський виробник Cinovac, який теж перебуває на третій стадії клінічних випробувань.

"Також очікуємо від них кінцевий драфт – яку кількість доз вони готові поставити. Окрім того, Україну прийняли до країн в ініціативі COVAX. Це глобальна ініціатива щодо розподілу вакцин. 20% від кількості населення – це для України приблизно 8 млн доз. Вже зараз у нас триває підписання відповідних меморандумів. Щоб одразу після виготовлення і реєстрації вакцин ми також їх могли отримати", – розповів Степанов.

Підсумовуючи, міністр додав, що Україна також активно комунікує з такими відомими компаніями, як Jonson&Jonson, Pfizer і Moderna.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що, за прогнозами, вакцина від коронавірусу в Україні для масового використання з'явиться в березні 2021 року.

Він уважає, що ідеальний препарат має відповідати трьом критеріям: формувати надійну імунну відповідь, викликати потужний Т-лімфоцитний імунітет і не мати жодних серйозних побічних ефектів.

Тим часом у ВООЗ зазначили, що ефективність створюваної в різних країнах світу вакцини проти коронавірусу має бути не менш ніж 50%.

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