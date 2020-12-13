Степанов розповів, чи є шанс скасування суворого карантину в Україні

Якщо в січні 2021 року в Україні не буде введено жорсткого карантину, то його доведеться екстрено запроваджувати в лютому на тлі великого зростання захворюваності на COVID-19.

Як сказав в інтерв’ю телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров’я Максим Степанов, ухвалені урядом дати жорсткого карантину з 8 по 24 січня "абсолютно обґрунтовані" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас є перш за все економічні обставини. Для багатьох людей грудень передноворічний – це досить важливий період року, коли в них триває найбільша торгівля", – зазначив він.

Крім того, за словами глави МОЗ, у період із 1 по 6 січня в Україні настає такий собі "природний локдаун".

"На вулицях мало людей, люди проводять час у колі сім'ї, приходять до друзів, багато хто не працює", – розповів Степанов.

Він наголосив, що йдеться про введення посиленого карантину, а не локдауну в тому вигляді, у якому його запроваджували європейські країни.

"Наприклад, у Франції ти не міг вийти з дому, не заповнивши форму. Комендантська година, максимум кілометр від будинку – це локдаун. У нас же є певні сектори економіки, які закриваються, ба більше, з ініціативи президента виділяються грошові компенсації", – заявив міністр.

Нагадаємо, 9 грудня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про локдаун в Україні з 8 до 24 січня включно. Його в уряді назвали "зимовими канікулами заради безпеки" громадян. Посилений карантин передбачатиме заборону роботи низки закладів. Транспорт працюватиме без обмежень, лише міський має перевозити пасажирів за кількістю місць для сидіння.

Загалом локдаун (англ. Lockdown – блокування) передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за деякими винятками). Його можуть ввести на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента повідомили, що фізособи-підприємці та українці, що втратили роботу через введення карантинних обмежень в Україні, отримають компенсацію в розмірі 8 тис. грн ще до січневого локдауну.