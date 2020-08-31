Степанов розповів алгоритм дій у разі виявлення коронавірусу в школі

Вчителі в школі, які контактували з дітьми, зараженими коронавірусом, будуть проходити 14-денну самоізоляцію за рішенням епідеміолога і сімейного лікаря.

Це буде залежати від ступеня і виду контакту з інфікованим COVID-19, які визначаються індивідуально, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу.

Батьки учнів з підтвердженим діагнозом будуть обов'язково проходити самоізоляцію. Що стосується батьків школярів, які контактували із зараженими – вони не повинні сидіти два тижні на карантині, але це також буде вирішуватися лікарями в залежності від ситуації.

Тестувати всіх контактних учнів на коронавірус у разі виявлення інфекції в класі не будуть, оскільки в МОЗ не бачать в цьому сенсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в світі з'явився новий штам COVID-19, який заразніший у 10 разів. Його виявили в Індонезії на тлі зростання числа випадків коронавірусної інфекції, а раніше помітили в Європі і Америці.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал