Степанов розкритикував владу Харкова через сплеск коронавірусу
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розкритикував владу Харкова через сплеск коронавірусу після скандальних концертів Ольги Полякової та Ірини Білик, які влаштували органи місцевого самоврядування.
Він 8 жовтня вкотре звернувся до організаторів заходів під час брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Степанов підкреслив, що щодня в регіоні хворими на COVID-19 заповнюється велика кількість ліжок, а лікарі і "швидка" працюють у важких умовах.
"Я вкотре звертаюся до місцевої влади, до організаторів концерту. Ці цифри вас не лякають? Ви ж точно бачите, яка у вас кількість ліжок щодня заповнюється хворими на COVID-19 і в яких умовах працюють лікарі. Ну принаймні маєте знати", – обурився міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
спалах захворюваності на Харківщині трапився після скандальних концертів Ольги Полякової та Ірини Білик, які організували органи місцевого самоврядування.
Степанов розкритикував концерт Полякової та дав прогноз щодо 5 тисяч хворих на СOVID-19 на добу. Після чого українська співачка Ірина Білик дала ще один концерт у місті.