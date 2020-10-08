Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розкритикував владу Харкова через сплеск коронавірусу після скандальних концертів Ольги Полякової та Ірини Білик, які влаштували органи місцевого самоврядування.

Він 8 жовтня вкотре звернувся до організаторів заходів під час брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Степанов підкреслив, що щодня в регіоні хворими на COVID-19 заповнюється велика кількість ліжок, а лікарі і "швидка" працюють у важких умовах.

"Я вкотре звертаюся до місцевої влади, до організаторів концерту. Ці цифри вас не лякають? Ви ж точно бачите, яка у вас кількість ліжок щодня заповнюється хворими на COVID-19 і в яких умовах працюють лікарі. Ну принаймні маєте знати", – обурився міністр.

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