Україна повинна мати стандарти надання медичної допомоги, підлаштовані під власні реалії, а не запозичені в інших країн.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, розкритикувавши роботу своїх попередниць Уляни Супрун та Зоряни Скалецької за перекладними міжнародними протоколами та національними стандартами.

"Я дуже поважаю свою країну і надто люблю її, щоб користуватися якимись національними протоколами і стандартами, а не українськими. У нас будуть українські стандарти надання медичної допомоги, і в нас будуть українські клінічні рекомендації, протоколи, назва вже не важлива. Це саме те, за чим ми будемо лікуватися, і які будуть використовувати українські лікарі", – зазначив міністр.

Максим Степанов Українська правда

Він пояснив, що такі протоколи – стандарти лікування певних хвороб залежно від їх перебігу – складаються за прикладом найбільш просунутих у галузі медицини країн. Найефективніші з них адаптуються до українських реалій для того, щоб вітчизняні лікарі могли ефективно ними користуватися. Зокрема, вже є такий стандарт лікування коронавірусної хвороби COVID-19, і має бути для кожної.

За словами Степанова, коли МОЗ очолювали його попередниці Супрун та Скалецька, більшість протоколів, підлаштованих під українські реалії, були скасовані, а натомість почали використовуватися фінські.

"Так, це повинно бути для кожної хвороби. Наразі в нас є 120 оновлених, актуалізованих українських протоколів. Немає 2500. Щоб ми з вами уявляли, що в нас відбувається – вони були просто скасовані. Деякі стандарти були, наприклад, фінськими. Мені не зрозуміло, чому фінські," – зазначив міністр.

"Але хтось узяв фінські, переклав і сказав: "Ми тепер будемо за ними лікуватися". Чому ми повинні за ними лікуватися, якщо вони не адаптовані під українські реалії? Річ у тім, що цими протоколами займалися не лікарі. Цим займалися люди, які чомусь вирішили, що вони багато читали Google і тепер можуть це робити", – обурився Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Степанов озвучив терміни завершення медреформи в Україні. За його словами, для цього потрібно 3 роки.

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