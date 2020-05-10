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10 травня • оновлено в 20:58
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Степанов розкритикував роботу Супрун та Скалецької

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Україна повинна мати стандарти надання медичної допомоги, підлаштовані під власні реалії, а не запозичені в інших країн.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, розкритикувавши роботу своїх попередниць Уляни Супрун та Зоряни Скалецької за перекладними міжнародними протоколами та національними стандартами.

"Я дуже поважаю свою країну і надто люблю її, щоб користуватися якимись національними протоколами і стандартами, а не українськими. У нас будуть українські стандарти надання медичної допомоги, і в нас будуть українські клінічні рекомендації, протоколи, назва вже не важлива. Це саме те, за чим ми будемо лікуватися, і які будуть використовувати українські лікарі", – зазначив міністр.

Максим Степанов

Максим Степанов

Українська правда

Він пояснив, що такі протоколи – стандарти лікування певних хвороб залежно від їх перебігу – складаються за прикладом найбільш просунутих у галузі медицини країн. Найефективніші з них адаптуються до українських реалій для того, щоб вітчизняні лікарі могли ефективно ними користуватися. Зокрема, вже є такий стандарт лікування коронавірусної хвороби COVID-19, і має бути для кожної.

За словами Степанова, коли МОЗ очолювали його попередниці Супрун та Скалецька, більшість протоколів, підлаштованих під українські реалії, були скасовані, а натомість почали використовуватися фінські.

"Так, це повинно бути для кожної хвороби. Наразі в нас є 120 оновлених, актуалізованих українських протоколів. Немає 2500. Щоб ми з вами уявляли, що в нас відбувається – вони були просто скасовані. Деякі стандарти були, наприклад, фінськими. Мені не зрозуміло, чому фінські," – зазначив міністр.

"Але хтось узяв фінські, переклав і сказав: "Ми тепер будемо за ними лікуватися". Чому ми повинні за ними лікуватися, якщо вони не адаптовані під українські реалії? Річ у тім, що цими протоколами займалися не лікарі. Цим займалися люди, які чомусь вирішили, що вони багато читали Google і тепер можуть це робити", – обурився Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Степанов озвучив терміни завершення медреформи в Україні. За його словами, для цього потрібно 3 роки.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Максим Степанов
Теги
медреформа Міністерство охорони здоров'я
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
"Я очень уважаю свою страну и слишком люблю ее" - если бы ты уважал и любил свою страну (не Израиль, а Украину), то давно бы здесь восстановил медицину, разрушенную вaльцмaнaми, супрунами и прочей блeвoтuной, а также дал молодежи общаться в интернете там, где они хотят, а не только на пuндocкой мордакниге, украинский сегмент которой цензурирует муж той коросты - марко супрун.
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
да, обозреватель, не забудьте удалить мой комментарий, у нас, в Украине все хорошо и безоблачно же! Спасибо товарищам вaльцмaнy, климпуш-цинцадзе, саакашвилям, гройсМАНам, ахметовым за наше счастливое будущее и покращЭння вжЭ сьогодни!
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Колесніченко Сергій
Колесніченко Сергій
Степанов не просто ЛЮДИНА, він "українська людина". І в українцях щось трошки не там, то це збоку, то інше поперек. Може і сонце не те саме? Десь подібне вже було?!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Почему Супрун ещё в Украине?
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