Степанов розкритикував концерт Полякової і спрогнозував 5 тисяч хворих на СOVID-19 за добу

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов виступив із критикою органів місцевого самоврядування, які в період спалаху СOVID-19, змагаючись у передвиборчих перегонах, дозволяють проводити в регіонах масові заходи.

Зокрема, він навів приклад Харкова, де на вихідних, нехтуючи всі правила карантину, пройшов концерт співачки Олі Полякової. На брифінгу глава МОЗ заявив, мовляв, якщо так буде і далі, то в країні щодня реєструватимуть 5000 інфікувань (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Харків, який постійно в нас перебуває в антирейтингу, щодня встановлює антирекорди... Звісно ж, у нас головне не здоров’я і життя громадян, а вибори. Тому обов’язково було провести цей концерт, зібрати тисячі людей, щоб потім подивитися, якою буде кількість хворих через тиждень?" – висловив обурення він.

Степанов зазначив, що на концерті відомої попспівачки люди зовсім не дотримувалися вимог щодо соціальної дистанції та носіння захисних масок. І це попри те, що саме на Харківщині останнім часом реєструють найбільшу кількість хворих на коронавірус. Так, за минулу добу цей діагноз підтвердили ще у 446 жителів регіону, 285 із яких – лише в самому обласному центрі.

Ситуація з поширенням коронавірусу на Харківщині. РНБО

За словами міністра, відповідальність тут лежить зокрема і на місцевій владі. Він підкреслив, що медична система в Україні має межу і, якщо так піде і надалі, місць для хворих на коронавірус у лікарнях може просто не вистачити.

"Такі легковажні дії і таке відношення до життя громадян, зокрема й ваших виборців, може призвести до того, що в нас банально закінчиться ліжка і медичні працівники. Наші лікарі протягом шести місяців пандемії не виходять із палат і лікують громадян. Ну хоч якась повага до них має ж бути…" – емоційно звернувся міністр.

Він додав, що на сьогодні в українських лікарнях перебуває 16 645 хворих на СOVID-19 чи тих, хто тільки чекає підтвердження діагнозу. МОЗ уже збільшив кількість ліжок для таких пацієнтів до 37 000, але можливий максимум становить лише 50 000 ліжкомісць.

"За такої кількості хворих – понад 4000 – ситуація напружена, але не критична. Однак із тим ставленням, яке нині спостерігається до правил нашої реальності, впевнений, що цього тижня ми перетнемо позначку в 5000 хворих і можемо зростати далі", – зазначив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна співачка Ольга Полякова 3 жовтня дала великий концерт із нагоди Дня вчителя у Новобаварському районі Харкова. Він зібрав тисячі глядачів, на якому люди не дотримувалися соціальної дистанції. У поліції області відкрили провадження за фактом порушення карантинних вимог під час масового заходу.