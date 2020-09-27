Степанов прояснив, хто платить за ІФА-тести при госпіталізації

Мирослав Семенюк Суспільство 10:52, 27.09.2020

При плановій госпіталізації пацієнта повинен робитися ІФА-тест на коронавірус за рахунок держави.

Як заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, відповідаючи на питання OBOZREVATEL, лабораторії, які в змозі робити ІФА-тестування, є в багатьох лікарнях (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"І, звичайно, лікарня при госпіталізації повинна безкоштовно робити це ІФА-тестування", – запевнив він.

За словами Степанова, він дав завдання внести зміни до Програми медичних гарантій МОЗ, щоб там було чітко акцентовано, що саме держава має сплачувати тестування у разі, коли є визначення лікаря про потребу госпіталізації тої чи іншої людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада на позачерговому засіданні 7 травня ухвалила законопроєкт, який вводить безкоштовне обов'язкове тестування на COVID-19 для осіб із підозрою на недугу і контактних із хворими.

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