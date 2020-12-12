Степанов прокоментував скандал зі смертю лікарки в Миколаєві

У Миколаєві сім'ї померлої від коронавірусу (COVID-19) сімейної лікарки Галини Колянчикової повинні виплатити грошову компенсацію.

Про це в суботу, 12 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Чиновник зазначив, що для з'ясування обставин смерті лікаря була створена нова комісія.

"Рішення про невиплату компенсації ухвалили члени комісії, які дійшли висновку, що інфікування лікарки не було пов'язано з її професійною діяльністю. Представники амбулаторії, де вона працювала, мотивували це тим, що вона заразилася від свого чоловіка, лікаря-хірурга", – пояснив він.

Степанов сказав, що цей випадок його дуже обурив, і було вирішено розібратися в ситуації.

"Ми взяли це питання на контроль і почали спілкуватися з місцевою владою. До представників комісії ходили працівники Держпраці, соцстраху, епідеміологи, представники міського управління охорони здоров'я та Центру первинної медико-санітарної допомоги. З'ясувалося, що деякі члени комісії мали особистий конфлікт із лікарем. Але після того в обласній державній адміністрації з'ясували всі обставини. Була створена нова комісія, яка з'ясувала, що смерть лікарки пов'язана з її професійною діяльністю. Отже, сім'я загиблої лікарки повинна отримати компенсацію близько 1,5 млн грн", – додав міністр.

Нагадаємо, що в Миколаєві чиновники відмовили у виплаті грошової компенсації рідним сімейної лікарки, яка померла від COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі і пацієнти відверто розповіли про ситуацію з COVID-19 у Миколаївській області.