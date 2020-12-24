Степанов: про жодне скасування локдауну в Україні не йдеться

Про жодне скасування або перенесення локдауну в Україні не йдеться.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент OBOZREVATEL. Він спростував всі чутки, поширені щодо цього.

"Жорсткий карантин буде введений з 8 січня. Міністерство охорони здоров'я не вважає за потрібне переносити його. Наприкінці січня у нас починається зростання (кількості хворих, – ред.) на грип. Ми навіть не готові думати про будь-яке перенесення посилення карантинних заходів", – наголосив він.

За словами Степанова, завантаженість лабораторій на сьогодні склала 50-60% від всіх потужностей.

"У квітні було 200 ПЛР-тестів на добу, зараз – по 55 тисяч", – уточнив він.

Міністр розповів, що в Україні запроваджується проведення швидких тестів, результат яких можна отримати за 15 хвилин.

"260 тис. завезли, ще очікуємо 1,5 млн 28 грудня. Тести будуть у сімейного лікаря", – наголосив він.

Крім того, розширений перелік категорій громадян, яких будуть тестувати на ковід: ті, хто має будь-який респіраторний синдром, і всі контактні особи.

ПЛР-тести також робитимуть сімейні лікарі, таким чином буде скорочено час на отримання результату.

Щодо кількості ліжок для коронавірусних пацієнтів, Степанов розповів, що у квітні їх було 12 704, з них 3,5 тис. – з киснем, зараз киснем забезпечено 41 тис ліжок.

Нагадаємо, що з 19 грудня в Україні почали діяти карантинні обмеження для стримання росту захворюваності на коронавірус. Їхні головні акценти:

дію "помаранчевої" зони карантину поділено на два етапи – з 19 грудня 2020 року до 7 січня 2021 року , а також із 25 січня до 28 лютого 2021-го .

"червону" зону буде встановлено з 8 січня до 24 січня 2021 року.

У "помаранчевій" зоні (19 грудня 2020 року – 7 січня 2021 року та 25 січня – 28 лютого 2021 року) буде дозволено працювати усім закладам культури, релігійним установам, культурним спорудам і кінотеатрам за умови виконання таких обмежень:

проведення масових культурних заходів із заповненням до 20 осіб з дистанцією не менше ніж 1,5 м;

релігійні заходи в культових спорудах 1 особа на 5 кв. м, на відкритому повітрі – дистанція 1,5 м;

приймання відвідувачів кінотеатрам та усіма закладами культури з 50% наповненістю залів (розміщення має здійснюватися з вільним місцем поряд, спереду та позаду);

відвідувачів можуть приймати музеї, виставки, галереї тощо, з обмеженням розміщення у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м площі;

працювати можна готелям, санаторно-курортним закладам, крім інших закладів, які надають послуги із тимчасового розміщення.

У "червоній" зоні (8 – 24 січня 2021 року) дозволено:

роботу історико-культурних заповідників;

проведення репетицій театральних постановок, концертних програм та інших заходів, але без залучення глядачів (із дотриманням карантинних обмежень на репетиціях);

виробництво аудіовізуальних творів, тобто проведення зйомок кінопроєктів, кліпів тощо (із дотриманням карантинних обмежень на майданчику);

робота готелів (йдеться про заклади харчування та інші місця харчування при готелях із 06:00 до 11:00, а за замовленням клієнтів у готельний номер – цілодобово);

роботу організацій гірськолижного дозвілля, але без закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території;

організація новорічних та різдвяних свят, ранків (без концертів та ярмарків, враховуючи продуктові).

Водночас заборонено в цей період:

приймати відвідувачів закладам культури та кінотеатрам;

проводити масові, культурні та розважальні заходи.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Україна не припинятиме авіасполучення та не буде обмежувати подорожі на час зимових свят, це стосується зокрема й сполучення з Великою Британією.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, уряд розуміє, що "люди налаштувалися на свята". Водночас він закликав українців, які зважилися на подорож, дотримуватися всіх заходів безпеки, щоб не заразитися.