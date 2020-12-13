Степанов про російську вакцину від COVID-19: у ній не буде жодної потреби

Україна не матиме жодної потреби у закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", оскільки веде переговори з великою кількістю інших компаній, які можуть підтвердити ефективність і безпеку.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24". Зокрема, він порівняв вакцину російського виробництва з відомими Pfizer, Moderna, які пройшли всі стадії випробувань.

"Моє ставлення до російської вакцини дуже просте. Якщо результати Pfizer, Moderna ми бачимо, зокрема і результати третьої стадії клінічних досліджень, які найширші, а про російську вакцину ми тільки чуємо з якихось джерел, що проведені вдалі випробування... Може бути..." – зауважив Степанов.

"Але поки цього немає, поки вакцина не прокваліфікована ВООЗ, я як міністр охорони здоров'я України ніколи не піду на те, щоб розмірковувати... Як би яким політичним силам не хотілося б розмірковувати", – наголосив міністр.

"Я вам скажу так: ми з такою кількістю компаній зараз перебуваємо в процесі переговорів, що в російській вакцині не буде жодної потреби", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов також не допускав можливості закупівлі російської вакцини для України, оскільки зазначав, що вона не пройшла всі стадії випробувань, тому фактично не існує.

Водночас у столиці Росії Москві 5 грудня вже почалася вакцинація громадян від COVID-19 вакциною "Супутник V". Містяни можуть записатися в один із 70 пунктів на безкоштовне щеплення. Однак вчені в світі стурбовані, що використання Росією вакцини проти COVID-19 до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію нового коронавірусу.

У самій же Росії заявили, що планують "перемогти" коронавірус у найближчі кілька місяців за допомогою неіснуючої вакцини "Супутник V".

Як повідомляв OBOZREVATEL: