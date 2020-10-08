Степанов – про коронавірус в Україні: медична система може не витримати

Медична система України може не витримати навантаження хворих на коронавірус, якщо українці не почнуть свідомо дотримуватися правил карантину в умовах пандемії.

Про це, коментуючи новий рекорд зі щоденного приросту випадків COVID-19 у країні – 5397 за минулу добу, заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У медичної системи є певна межа. В нас обмежена кількість реаніматологів, інфекціоністів – лікарів, у яких ще вчора була інша спеціалізація, а сьогодні вони лікують хворих на COVID-19. Ними в наших лікарнях нині зайнято більше ніж 20 тисяч ліжок. Щодня ця кількість збільшується, а на сьогодні в нас – вкотре "антирекорд", – зазначив глава МОЗ.

За його словами, як він і прогнозував, Україна таки перетнула позначку в понад 5000 інфікованих коронавірусом за день.

Степанов висловив занепокоєння через те, що українці продовжують нехтувати дотриманням правил карантину. А також із критикою звернувся до очільників органів місцевого самоврядування у регіонах, які, на його переконання, свідомо не контролюють цей процес, натомість намагаючись "набрати очки за рахунок піару на COVID-19", критикують неспроможність медичної системи країни приборкати поширення інфекції.

Міністр додав, що Україна поки не розглядає можливості піти шляхом деяких європейських держав і через збільшення захворюваності на коронавірус ввести повний локдаун. Він пояснив, що до цього вдаються для розірвання ланцюга передавання хвороби.

"Іншого шляху немає, адже всі дбають про свою медичну систему... Те, що відбувається в останній місяць в українських лікарнях, – це, м’яко кажучи, напружена ситуація. Ще раз наголошую: у всьому є певна межа, і медична система не витримає, якщо ми всі не почнемо дотримуватися правил", – підсумував Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий тип коронавірусу за період пандемії в Україні та світі не став слабшим, а навпаки – властивості COVID-19 інфікувати людей посилилися. Таку думку озвучив директор Інституту біохімії ім. Палладіна НАН академік Сергій Комісаренко.