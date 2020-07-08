Степанов – про COVID-19 в Україні: готуємося до гіршого варіанту восени

МОЗ готується до "гіршого варіанту" з епідемією коронавірусу в Україні, щоб восени діяти максимально ефективно.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов з такою заявою виступив в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок, 7 липня.

"Якщо ми проаналізуємо, як у нас відбувався розвиток епідемії, то можемо побачити, що ми зафіксувалися на певному рівні 300-400 хворих, почали процес пом'якшення, прийшли до адаптивного карантину... Але деякі люди зрозуміли це як повний вихід з карантину – і останні чотири тижні ми спостерігаємо зростання", – зазначив міністр.

"Щодо того, до чого ми готуємося восени, звичайно, наше основне завдання – підготувати максимально систему охорони здоров'я. Ми завжди готуємося до гіршого варіанту, щоб ми були здатні надавати медичну допомогу всім без винятку. За три місяці ми підготували систему, і зараз і по ефективності лікування, і по забезпеченості лікарень ми знаходимося в набагато кращих умовах, ніж це було три місяці тому", – заявив Степанов.

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 7 липня, в Україні офіційно підтверджено 49 607 випадків коронавірусної інфекції. З них 564 виявлено за минулу добу.