Степанов приїхав у Бородянку, де виник колапс через COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов приїхав у Бородянку Київської області, де нині критична ситуація з протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Так, щоденний брифінг щодо ситуації із COVID-19 у четвер, 1 жовтня, він провів біля бородянської підстанції екстреної медичної допомоги, працівники якої напередодні поскаржилися на умови праці, недостатній рівень захисту від коронавірусу та застарілі "швидкі" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Кілька днів тому працівники цієї підстанції розповіли, у яких умовах вони працюють, що у них відбувається із засобами індивідуального захисту, які у них машини, вони старі, ще радянських часів, що у них відбувається із заробітньою платою. Для мене дуже важливо саме від людей чути, що і як відбувається і що треба змінювати. Це найкращий шлях до змін", – сказав Степанов.

Очільник МОЗ заявив, що взяв на себе зобов'язання змінити ситуацію у Бородянці.

"Ми хочемо реформувати екстрену медичну допомогу до рівня еталонної. Ми вже почали це робити. Ми збільшили фінансування, починаючи з липня-місяця. Наприклад, Київська область: якщо швидка отримувала до 1 липня в місяць 23 млн 805 тис. грн, то вже з 1 липня вона почала отримувати 33 млн грн. Тобто вже збільшення. На наступний рік ми закладаємо вже зовсім інші тарифи. Тарифи, які дозволять сплачувати справедливу заробітну плату для людей, які щодня рятують життя громадян", – сказав Максим Степанов.

За його словами, заробітна плата лікаря має бути не менше 20 тис. грн, фельдшера – 16 тис., а водія – 12 тис.

Нагадаємо, медики швидкої допомоги в місті Бородянка, за 30 кілометрів від Києва, рятують хворих на старій поржавілій швидкій УАЗ, відомій у народі як "буханка". Допоки на ситуацію не звернули увагу українські журналісти, у медиків і зовсім було все значно плачевніше. Наприклад, вони мали лише один захисний костюм від "ковіду" на всю бригаду, не було ні захисних масок, ні медикаментів.

Детальніше про ситуацію у Бородянці читайте у матеріалі OBOZREVATEL "Екстрена меддопомога на Київщині опинилася на межі: лікарі ледве справляються з хворими на COVID-19"

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна може отримати 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 безкоштовно.