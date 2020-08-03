Степанов пригрозив регіонам, які бунтують проти карантину, режимом НС

Ірина Кулініч Суспільство 00:26, 4.08.2020 Оновлено: 00:26, 4.08.2020

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в регіонах "червоної зони", які відмовляються дотримуватися карантину, можуть ввести режим надзвичайної ситуації за заповненістю ліжок.

Таке попередження він озвучив у понеділок, 3 серпня, в ефірі телеканалу "Україна 24", коментуючи розподіл країни на різні зони.

"Такі показники затверджені урядом. Ще раз хочу підкреслити: тут немає ніякої політики, інших речей – тут чисто турбота про здоров'я українців і про контроль над рівнем захворюваності в нашій країні. Це дуже важливо для того, щоб ми не перейшли в режим надзвичайної ситуації за заповнюваністю ліжок", – зазначив глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила регіони України на чотири зони в залежності від епідемічної ситуації. Тепер територія країни поділена на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

  • У "червону зону" потрапив Луцьк. Місцева влада вирішила проігнорувати настанови уряду та МОЗ.

  • Також у Тернопільській міській раді висловили незгоду з постановою Кабінету міністрів України про віднесення міста до "червоної зони".

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