Степанов пригрозив регіонам, які бунтують проти карантину, режимом НС
Степанов пригрозив регіонам, які бунтують проти карантину, режимом НС.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в регіонах "червоної зони", які відмовляються дотримуватися карантину, можуть ввести режим надзвичайної ситуації за заповненістю ліжок.
Таке попередження він озвучив у понеділок, 3 серпня, в ефірі телеканалу "Україна 24", коментуючи розподіл країни на різні зони.
"Такі показники затверджені урядом. Ще раз хочу підкреслити: тут немає ніякої політики, інших речей – тут чисто турбота про здоров'я українців і про контроль над рівнем захворюваності в нашій країні. Це дуже важливо для того, щоб ми не перейшли в режим надзвичайної ситуації за заповнюваністю ліжок", – зазначив глава МОЗ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила регіони України на чотири зони в залежності від епідемічної ситуації. Тепер територія країни поділена на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.
У "червону зону" потрапив Луцьк. Місцева влада вирішила проігнорувати настанови уряду та МОЗ.
Також у Тернопільській міській раді висловили незгоду з постановою Кабінету міністрів України про віднесення міста до "червоної зони".